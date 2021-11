Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica (36 de ani) este acuzat de Ilie Nastase (75), chiar finul sau, ca ar fi solicitat excluderea acestuia din Fundația „Ilie Nastase”, cea care administreaza Baza Voința. Baza sportiva Voința din București, „nascuta” in 1956, a fost preluata de Ilie Nastase in 2012, dupa mai multe procese…

- Se pare ca intre Ilie Nastase și Ciprian Marica ar fi izbucnit un razboi, dupa ce fostul fotbalist a solicitat la Tribunal ca fostul mare jucator de tenis sa nu mai faca parte din proiectul Fundației Ilie Nastase, cea care administreaza Baza Voința.La mijloc s-ar afla terenurile extrem de valoroase…

- Ciprian Marica (36 de ani) este acuzat de Ilie Nastase (75), chiar finul sau, ca a solicitat excluderea acestuia din Fundația „Ilie Nastase”, cea care administreaza Baza Voința. Marica a avut succes in demersul sau, iar fostul jucator de tenis s-a declarat tradat: „Mi-a luat baza, nu-mi vine sa cred”.…

- USR acuza un tun imobiliar de 500.000.000 de euro, si afirma ca ca terenul de la RomExpo, aflat in una din cele mai bune zone ale Bucurestiului, este oferit gratuit catre o entitate privata, pentru dezvoltarea unui complex imobiliar.Proiectul de lege prin care statul roman cedeza Camerei de Comert,…

- Una dintre variantele de nume pentru noul partid gandit de Ludovic Orban este Forța Liberala. „Sunt mai multe variante posibile, nu exista inca o decizie”, a spus un apropiat al fostului președinte al PNL. Domeniul de internet fortaliberala.ro a fost cumparat in urma cu trei zile de o persoana fizica,…

- In 3 septembrie a.c., guvernul condus de penalul Florin Vasilica Cațu a adoptat prin ordonanța de urgența Programul Anghel Saligny, chiar daca exista riscul ca USR, partenerul de coaliție, sa paraseasca guvernarea. Lucru care s-a și intamplat in cele din urma, Saligny avand o contribuție importanta…

- Realizarea unei investiții in valoare de peste 5 milioane de euro, care ar aduce o transformare totala unei ample zone din cartierul sucevean George Enescu, a intrat in linie dreapta, documentația de urbanism necesara fiind in curs de eliberare de catre Primaria Suceava.Construirea unui nou sediu ...

- ABBA, legendara trupa suedeza, revine pe scena muzicii dupa o pauza de 39 de ani. Cei patru artiști, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus si Benny Andersson, au pregatiti piese noi. Cand urmeaza sa fie lansate.