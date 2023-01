Stiri pe aceeasi tema

- Experti militari reuniti in cadrul Centrului pentru Studii Strategice si Internationale pentru o simulare de razboi au subliniat ca fiecare parte direct implicata intr-un astfel de conflict (Statele Unite, China, Taiwan si Japonia) ar suferi pierderi „enorme”.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) are nevoie de mai multe informatii in vederea evaluarii celei mai recente cresteri a numarului de cazuri de infectare in China, a declarat directorul general al agentiei ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite vineri agentia Reuters, preluata de Agerpres. „Pentru…

- Comisia Europeana se reunește astazi, 29 decembrie, pentru a discuta eventuale „masuri pentru o abordare coordonata” de catre statele membre ale UE dupa explozia de cazuri COVID din China, a informat AFP, preluata de Agerpres. „In lumina situatiei pandemiei din China”, executivul european va convoca…

- Japonia a dezvaluit vineri (16 decembrie) cea mai mare consolidare militara de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, cu un plan de 320 de miliarde de dolari care o va pregati pentru un conflict susținut, invocand ingrijorarea ca China va reprezenta o amenințare regionala. Japonia a dezvaluit vineri…

- Presedintii american, Joe Biden, si chinez, Xi Jinping, s-au declarat luni pregatiti pentru dialog in pofida rivalitatii dintre tarile lor, liderul de la Casa Alba afirmand ca spera sa evite un „conflict” intre Beijing si Washington, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . La inceputul mult-asteptatei…

- Joe Biden va transmite ca Statele Unite nu doresc un conflict cu China, in timpul primei intrevederii pe care o are luni cu Xi Jinping in marja reuniunii G20 din Indonezia, dar va sublinia angajamentul SUA pentru menținerea pacii și stabilitații in stramtoarea Taiwan, potrivit unor inalți oficiali de…

- Beijingul iși va consolida "in mod cuprinzator pregatirea militara și pregatirea pentru orice razboi", a spus Xi, marți, potrivit postului de stat CCTV, citat de presa internaționala. El a mai spus ca "securitatea Chinei este din ce in ce mai instabila și

- Armata americana este necesar sa fie pregatita sa raspunda unei potentiale invazii a Taiwanului de catre China - anul acesta -, avertizeaza un amiral, Michael Gilday, seful Operatiunilor Navale americane, dupa ce secretarul de Stat Antony Blinken a avertizat ca Beijingul vrea sa cucereasca Taiwanul…