Stiri pe aceeasi tema

- Israelul modifica o parte din liniile sale de productie de rachete pentru a fabrica aparate de ventilat mecanic, in incercarea de acoperi deficitul national de echipamente medicale folosite in tratarea pacientilor bolnavi de COVID-19, potrivit DPA.Ministerul Apararii a precizat intr-un comunicat…

- Ministerul Apararii a precizat intr-un comunicat transmis marti seara ca linia de productie pentru aparate de ventilat mecanic a fost inaugurata in departamentul de productie clasificata a rachetelor al Industriei Aerospatiale Israeliene (IAI), noteaza Agerpres ."Israelul trebuie sa dezvolte capacitati…

- Israelul modifica o parte din liniile sale de productie de rachete pentru a fabrica aparate de ventilat mecanic, pentru a acoperi deficitul national de echipamente medicale folosite in tratarea pacientilor bolnavi de COVID-19, potrivit DPA, citata de Agerpres. Ministerul Apararii a precizat intr-un…

- „Sunt in primul rand medic, am depus un juramant și niciodata nu abandonez și nu am abandonat un proiect. Voi ramane in linia intai in aceasta criza, deci nu abandonez aceasta criza, o voi relua ca medic și voi consilia echipa Ministerului Sanatații de cate ori va fi nevoie și voi ramane in București…

- Un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii de la Ierusalim a confirmat pentru Jerusalem post ca testelor le lipseste un lichid patentat in care trebuie scufundate betisoarele de testare inainte de a fi efectuat screening-ul. Fara acest lichid testul nu poate fi facut, astfel ca cele 100.000…

- Doi pacienti infectati au fost transferati ieri la sectia de ATI a Spitalului de Boli Infectioase Iasi. Este vorba despre barbatul oncologic de 71 de ani din judetul Suceava, primul confirmat pozitiv pe Regiune, si tot primul internat la Iasi. Barbatul a facut o calatorie de doua zile in Italia, pentru…

- Statele Unite si Israelul au anulat un exercitiu militar comun din cauza noului coronavirus, a anuntat joi comandamentul american pentru Europa cu sediul in Germania, citat de France Presse. "Aceasta decizie este in conformitate cu directivele recente ale Ministerului Sanatatii israelian privind Covid-19…

- Un district din Shiyan, provincia Hubei, in centrul Chinei, a decis sa implementeze masuri specifice unei stari de razboi pentru urmatoarele 14 zile. Este vorba de prima actiune de acest gen in China de la aparitia coronavirusului Covid-19, in decemrie 2019, intr-o piata din orasul Wuhan, situat tot…