- Rusia vrea sa decupleze Ucraina de la centrala nucleara din Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata de trupele rusești, daca Kievul nu platește Moscovei pentru electricitatea produsa, a declarat vicepremierul rus Marat Khusnullin, transmite Hotnews.ro . „Daca sistemul energetic al Ucrainei este…

- Aceasta este ultima dintr-o serie de declaratii ale unor oficiali rusi, in ultimele saptamani, care sugereaza ca Rusia se pregateste de o ocupatie pe termen lung sau de o anexare a unor zone din sudul Ucranei, asupra carora detine controlul – regiunea Herson si o parte importanta a regiunii Zaporijjea.…

- UPDATE 2 Statul Major General al Ucrainei a transmis sambata ca Rusia a lansat noi atacuri asupra regiunilor de est, dar fara succes pentru Moscova, relateaza DPA. „Luptele continua”, se arata intr-un raport al Statul Major General. Rusia continua sa trimita trupe in apropiere de orasul Izium din regiunea…

- Forțele ruse au lansat ofensiva mult așteptata in estul Ucrainei, incercand sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters, care face un bilanț al ultimelor ore ale conflictului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat…

- Fortele ruse l-au eliberat pe primarul orasului Melitopol (sud-estul Ucrainei), pe care il retinusera saptamana trecta, a informat miercuri seara un inalt oficial din cadrul biroului presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. „Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a fost eliberat…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 8 Rusia a interzis Facebook, potrivit unui raport…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 5 Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri…

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…