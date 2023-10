Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina intenționeaza sa organizeze in acest an un „summit global pentru pace” al liderilor mondiali, a declarat duminica ministrul adjunct Mykola Tochytskyi, dupa ce reprezentanți din peste 60 de țari s-au intalnit in Malta pentru a discuta formula de pace a Kievului pentru razboiul cu Rusia. „Acest…

- Volodimir Zelenski, afirma ca locuitorii din zonele ocupate de rusi simt ca prezenta acestora pe pamantul ucrainean nu este una permanenta. ”Ucraina isi va recastiga teritoriul si oamenii. Nu vom lasa pe nimeni in mainile ocupantilor. Folosim toate mijloacele pentru a ne asigura ca acest razboi se incheie…

- Razboi in Ucraina, ziua 595. "Vladimir Putin nu se va opri aici. Liderul de la Kremlin vrea Moldova, Tarile Baltice, vrea sa intre in tarile NATO care au facut parte din fosta Uniune Sovietica", este avertismentul lansat de Volodimir Zelenski.

- Romania și Ucraina vor deveni oficial parteneri strategici. Anunțul a fost facut de președintele Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean va merge și in Parlament."Aceasta vizita are un caracter istoric. Ne dorim o relație bilaterala axata pe…

- Ucraina nu se așteapta ca NATO sa intre in razboi cu Rusia prin invocarea Articolului 5 pentru ca o bucata dintr-o drona militara rusa a cazut pe teritoriul Romaniei, insa considera ca ar fi nevoie de mai multa fermitate pentru evitarea unor situații de acest fel in viitor, spune Mihailo Podoliak, consilier…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, 3 septembrie, ca va cere parlamentului de la Kiev saptamana care urmeaza sa il demita pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, și sa il inlocuiasca cu Rustem Umerov, șeful principalului fond de privatizare din Ucraina, informeaza Reuters…

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,