- Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, a cerut duminica tuturor locuitorilor din localitatile de la granita cu Ucraina care se afla sub tirul artileriei (inamice) sa isi paraseasca locuintele, sustinand ca bombardamentele fortelor ucrainene asupra regiunii au continuat si noaptea trecuta,…

- Orasul rus Sebekinp din regiunea Belgorod, situata la frontiera cu Ucraina, era vizat de mai multe ore de ”atacuri neintrerupte”, soldate cu opt raniti, anunta joi guvernatorul Viaceslav Gladkov, relateaza AFP.”Este o dimineata rea in regiunea Belgorod”, se plange guvernatorul pe Telegram. ”Sebekino…

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el. "Sunt absolut convins ca au interzis (relatarea). Acesti birocrati de la nivel inalt, aceia inchisi in turnurile Kremlinului, incearca sa le…

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod a declarat luni ca „un grup de sabotaj și recunoaștere” al armatei ucrainene a trecut granița pe teritoriul rusesc, relateaza CNN . Viaceslav Gladkov a declarat ca forțele au intrat pe teritoriul districtului Graivoronsky, care se invecineaza cu Ucraina. „Forțele…

- Razboi in Ucraina, ziua 441. Ucrainenii anunța ca o parte din trupele rusești s-au retras din Bahmut. Aparatorii au confirmat acuzațiile liderului grupului Wagner, Evgheni Prigojin. Acesta a spus ca o brigada a armatei ruse a fugit de pe campul de lupta.

- Un avion de razboi rusesc a tras din greșeala in orașul Belgorod, in apropiere de Ucraina, joi (20 aprilie), provocand o explozie și deteriorand cladiri, a anunțat Ministerul Apararii, citat de Tass. Autoritațile locale au raportat o explozie de proporții in orașul care se afla chiar peste granița cu…

- Trei rachete au fost doborate marti deasupra regiunii ruse Belgorod, ce se invecineaza cu Ucraina, a anuntat guvernatorul regiunii Viaceslav Gladkov pe canalul de mesagerie Telegram, informeaza miercuri AFP.