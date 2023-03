Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Statele Unite nu au observat indicii ca Rusia ar intentiona sa utilizeze arme nucleare tactice in razboiul din Ucraina, anunta Casa Alba, dupa ce presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat un plan de a transfera armament de acest tip in Belarus, scrie Mediafax."Urmarim aceasta situatie cat se…

- Rusia va instala rachete nucleare in Belarus, deci mult mai aproape de centrul și vestul Europei, anunța presa de stat de la Moscova, citand o declarație a președintelui Vladimir Putin. Rusia va livra statului belarus un sistem de rachete Iskander. Este vorba de rachete care pot purta incarcatura nucleara.…

- Este a 380-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Liderul ucrainean a vorbit in discursul sau de joi seara despre atacul masiv cu rachete al Rusiei care a condus la deconectarea de la rețeaua electrica a centralei nucleare de de la Zaporojie.

- Razboi in Ucraina, ziua 379. Rusia a declanșat un atac masiv cu rachete asupra obiectivelor civile și de infrastructura energetica din Ucraina. Conform relatarilor din surse oficiale locale, au fost lovite mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev și oraș

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a inregistrat peste 40 de incidente semnificative care au afectat centralele nucleare ucrainene de la inceputul invaziei ruse, conform celui mai recent raport. „Am avut noroc ca nu s-a produs inca un accident nuclear, asa ca trebuie sa facem tot ce…

- Succesul actiunii militare a Ucrainei impotriva invaziei rusesti o reprezinta viteza si volumul furnizarii de tancuri moderne occidentale. Este mesajul transmis de presedintele Volodimir Zelenski.

- Americanii sfatuiesc Ucraina sa amane lansarea unei contraofensive majore impotriva forțelor ruse pana cand țara va primi noi arme, iar soldații ucraineni vor fi pregatiți sa le foloseasca, susține un oficial din Administrația Biden. Vorbind sub protecția anonimatului, acesta a dezvaluit ca Statele…