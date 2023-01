Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 333. Forțele rusești incearca o ofensiva in sudul regiunii Zaporojie, și, incearca, de asemenea, sa avanseze in zone din Donețk, anunța armata ucraineana, citata de CNN.

- Guvernatorul din Donețk spune ca 559 de civili nu au putut fi evacuați din Soledar, pe masura ce luptele sangeroase continua pentru controlul orașului din estul Ucrainei, in mare masura distrus de atacurile rusești. Ucraina a respins afirmații liderului gruparii de mercernari Wagner și a precizat ca…

- Forțele rusești au bombardat, joi noaptea, intreaga linie de front din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, in cadrul a ceea ce pare a fi o ambiție redusa a Kremlinului de a securiza doar cea mai mare parte a teritoriilor pe care le-a revendicat. Cele mai aprige lupte…

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- Forțele ruse au lansat duminica aproape 400 de lovituri in estul Ucrainei, in cadrul unei campanii de tiruri de artilerie, a declarat președintele Zelenski, duminica. "Cele mai aprige batalii, ca și pana acum, sunt in regiunea Donețk.

- Forțele armate ucrainene au efectuat, sambata, 12 lovituri impotriva centralei nucleare de la Zaporojie (NPP), pentru prima data din septembrie, a declarat Renat Karciaa, un consilier al directorului general al companiei ruse Rosenergoatom, intr-un interviu televizat pentru canalul de știri Rossiya-24.…

- Rusia "iși concentreaza forțele și mijloacele pentru o posibila repetare a unor atacuri masive asupra infrastructurii noastre, in primul rand asupra energiei", a declarat Volodimir Zelenski, președintele ucrainean.

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Un oficial ucrainean de rang inalt a anuntat ca fortele ruse se pregatesc pentru cele mai grele batalii in regiunea Herson. Intre timp, Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a