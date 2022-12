Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 306. Cel putin 70 de ofiteri rusi au fost raniti dupa un atac asupra unui post de comanda rusesc in regiunea Herson (sudul Ucrainei), potrivit fortelor armate ucrainene.

- Marea Britanie va anunța astazi ca acorda Ucrainei unui nou pachet major de ajutor militar care conține muniție pentru artilerie. Ucraina transmite ca bombardamentele rușilor au vizat pe orașul Herson, in timp ce forțele sale continua sa reziste atacurilor masive din Bahmut.

- Rusia incearca sa inghete luptele din Ucraina pe timpul iernii pentru a-si intari fortele in vederea unui nou asalt in primavara, a declarat miercuri, 7 decembrie, seful NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP și Agerpres . „Ce vedem acum este ca Rusia incearca sa impuna un fel de inghetare a acestui razboi,…

- Kremlinul a subliniat, luni, ca orașul ucrainean Herson aparține Rusiei, reacționand la vizita președintelui Volodimir Zelenski in acest oraș din sudul Ucrainei, la cateva zile dupa retragerea forțelor rusești. Intrebat despre deplasarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Herson, Kremlinul…

- De la declansarea invaziei sale in Ucraina, la 24 februarie, Rusia a comis 46.432 de crime de razboi in teritoriile pe care le-a ocupat, crime ce au fost inregistrate ca atare de procurorii ucraineni, relateaza luni Ukrinform si EFE. Aceste crime sunt clasificate in mai multe categorii: incalcarea legilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta