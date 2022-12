Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut, miercuri, cea mai dura comparație de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. Suveranul Pontif a comparat razboiul dus de Rusia in Ucraina cu planul naziștilor de exterminare a evreilor din cel de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Agerpres care citeaza agentia de presa ANSA.

- Statele Unite avertizeaza marti ca „nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului, relateaza The Guardian. „Nu vom permite Ucrainei sa organizeze atacuri in afara frontierelor sale", subliniaza un purtator de cuvant…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina este in parte menita sa epuizeze rezervele de aparare aeriana ale Kievului și sa obțina in cele din urma dominația cerului, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, potrivit Reuters. In ultima saptamana, Rusia a lovit cu rachete…

- Autoritațile instalate la Moscova in Zaporojie au inceput sa integreze centrala nucleara sub jurisdicția operatorului rus Rosenergoatom. Statele Unite au salutat revenirea Rusiei la respectarea acordului privind export de cereale ucrainene si au solicitat reinnoirea sa.

- Forțele ucrainene au capatat un avantaj clar in ceea ce privește raza de acțiune și precizia rachetelor și a obuzelor de artilerie pe frontul din sudul țarii, eliminand astfel unul dintre principalele atu-uri ale forțelor ruse, care sunt acum in defensiva, spun analiștii și oficialii citați de New York…