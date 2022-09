Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 189. Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a intampinat, marti, opozitia puternica a Ungariei, Austriei si Luxemburgului fata de initiativa interzicerii in mod generalizat a calatoriilor cetatenilor rusi in spatiul comuni

- Noi bombardamente au vizat in ultimele 24 de ore perimetrul centralei nucleare ZaporojiE din sud-estul Ucrainei, au anunțat Moscova și Kiev, fiecare parte acuzand-o pe cealalta pentru aceste atacuri. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene ca au bombardat de trei ori zona in care se afla…

- Un accident nuclear a fost evitat la limita, a avertizat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa deconectarea centralei nucleare de la Zaporojie de la curentul electric din cauza unor noi bombardamente in zona acesteia. A fost pentru prima oara in istorie cand centrala, cea mai mare din Europa,…

- Armata rusa a dat asigurari joi ca nu a desfasurat arme grele la si langa centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul Moscovei in sudul Ucrainei si vizata recent de lovituri cu obuze, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an de la declansarea unui razboi neprovocat impotriva Ucrainei, relateaza DPA. In fata invitatilor externi la un forum militar anual organizat in apropiere…

- Serviciile secrete ucrainene afirma ca Rusia bombardeaza centrala nucleara din Zaporojie dintr-un sat din apropiere. Potrivit Direcției de informații a Ministerului Apararii, trupele ruse pregatesc o operațiune sub steag fals, deghizand o artilerie autopropulsata ca fiind

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Armata din Belarus este unificata cu cea a Rusiei, impotriva Ucrainei, a anunțat șeful statului belarus, Aleksandr Lukașenko, cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin. Liderul de la Minsk a raspuns, astfel, criticilor internaționale, cu privire la faptul ca Belarus participa, aproape direct, la…