- Rusia a crescut semnificativ in ultimele doua saptamani numarul rachetelor pe care le-a lansat asupra Ucrainei, dar aproximativ jumatate dintre aceste rachete provin din stocurile ramase din perioada sovietica si sunt mai putin precise, ceea ce explica lovirea unor zone civile, a declarat un general…

- Ucraina a semnat un acord cu compania americana de energie nucleara Westinghouse pentru aprovizionarea cu combustibil a tuturor centralelor sale atomice, in efortul de a pune capat dependentei tarii de livrarile din Rusia, a anuntat vineri compania nucleara de stat a Ucrainei, transmite Reuters,…

- Sute de persoane au fost evacuate din orașele ocupate de forțele ruse, din regiunea Harkov, deși ucrainenii se lauda cu respingerea ofensivei de acolo.Civilii au fost evacuați luni (30 mai) din estul și nordul regiunii Harkov, unde unele orașe și sate raman sub controlul Rusiei. Sub coordonarea Crucii…

- Conducerea militara rusa a cerut organizatiilor internationale de asistenta umanitara sa evacueze orasele din estul Ucrainei, transmite joi dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ucrainenii stramutați din casele lor au stat la cozi lungi in fața unei biserici marți (3 mai) pentru a primi saci cu ajutoare alimentare, iar aceștia acum se adapostesc in centrul orașului Dnipro. O mulțime mare, inclusiv mulți oameni in varsta, s-a adunat in timp ce biserica se pregatea sa-și deschida…

- Situația din Mariupol ramane critica dupa aproape doua luni de razboi in Ucraina – „S-ar putea sa ne traim ultimele zile, chiar ultimele noastre ore”, a afirmat un ofiter ucrainean asediat la Mariupol, cerand comunitatii internationale sa treaca la „extragerea” lor, intr-un mesaj publicat, miercuri,…

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia se pregateste de o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din regiunea capitalei Kiev. Ministrul de externe al Ucrainei a anuntat ca orasul M

