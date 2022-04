Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina este „intotdeauna pregatita” sa poarte negocieri cu Rusia, deși discuțiile au stagnat dupa ce au fost descoperite atrocitați in orașele ucrainene eliberate și o ofensiva este iminenta in est, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Ucraina a spus intotdeauna ca este pregatita…

- In contextul intrunirii pe care care miniștrii de externe din statele NATO o au programata pentru joi, pentru a se discuta pe tema noilor ajutoare destinate Ucrainei, ministrul de Externe de la Kiev a transmis un mesaj cat se poate de clar. Pana sa participe la discuții, Kuleba a anunțat mandatul cu…

- Volodimir Zelenski considera ca Ierusalim este „locul potrivit” pentru negocierea pacii dintre Rusia și Ucraina. Anuntul vine in contextul in care Israelul depune eforturi pentru a media un acord intre cele doua tari. „Prim-ministrul Israelului, Naftali Bennett, incearca sa gaseasca o modalitate de…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusii au anuntat si ca permit noi

- In asteptarea celei de a treia runde de negocieri, programate pentru astazi, in noaptea trecuta au avut loc mai multe bombardamente, in general in localitati din sud-estul Ucrainei. Lupte dure au avut loc si la periferia Kievului, ucrainienii asteptandu-se la un asediu total asupra capitalei tarii.…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusia a lansat in total aproximativ 600 de rachete de la inceputul invaziei asupra…

- Presedintele Vladimir Putin i a transmis duminica, 6 martie, sefului statului francez Emmanuel Macron ca si "va atinge obiectivele in Ucraina, "fie prin negocieri, fie prin razboi, a anuntat Palatul Elysee, la incheierea unei convorbiri telefonice intre cei doi sefi de stat.Emmanuel Macron l a gasit…

- Potrivit Pentagonului, rușilor le va mai lua inca 7 zile pentru a inconjura Kievul și intre 4 și 6 saptamani pentru a prelua controlul Ucrainei. Totuși, conflictul – din nou conform SUA – va dura mult timp, chiar 10-20 de ani, și nu va avea un rezultat pozitiv pentru trupele lui Putin, scrie Corriere…