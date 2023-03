Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 365. Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a ajuns joi la Kiev pentru a purta discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Vizita nu a fost anunțata in mod public.

- Rusia construiește un sistem de conducte de apa care sa conecteze regiunea Rostov, de pe teritoriul sau, cu zona Donbas care include regiunile Donețk și Luhansk, din estul Ucrainei, relateaza The Guardian, care citeaza agențiile ruse TASS și Interfax.Este vorba despre un proiect care ar urma sa fie…

- Militarii ruși au amenajat spitale de campanie in doua maternitați aflate in regiunea Lugansk, din cauza numarului mare de raniți, anunța Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, citat de EFE.

- Guvernatorul din Donețk spune ca 559 de civili nu au putut fi evacuați din Soledar, pe masura ce luptele sangeroase continua pentru controlul orașului din estul Ucrainei, in mare masura distrus de atacurile rusești. Ucraina a respins afirmații liderului gruparii de mercernari Wagner și a precizat ca…

- Forțele ruse au decretat stare de asediu pentru 10 zile in localitatea ocupata Hornostaivka din regiunea Herson, a anunțat, sambata, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, in actualizarea zilnica a informațiilor operaționale de pe front, potrivit Pravda. Starea de asediu va fi in vigoare…

- In noaptea de 13 decembrie, armata ucraineana a bombardat orașul Klinți și satul Klimovo, din regiunea Briansk, a declarat guvernatorul Alexander Bogomaz. Potrivit acestuia, racheta trasa de ucraineni a fost distrusa de sistemele rusești de aparare aeriana, dar fragmentele sale au cazut pe teritoriul…

- Razboi in Ucraina, ziua 291. Regiuni intregi din Ucraina au ramas fara energie si caldura, in timp ce Rusia continua atacurile asupra infastructurii energetice a tarii. Orasul Bahmut din estul Ucrainei a fost transformat in ruine de bombardamentele masive

- Forțele ruse au distrus orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat atacuri cu rachete in mai multe zone ale țarii, potrivit publicației The Guardian.