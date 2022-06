Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat ca premierul ungar Viktor Orban i-a spus, atunci cand s-au intalnit, la sfarșitul lunii aprilie, ca președintele rus Vladimir Putin intenționeaza sa puna capat invaziei din Ucraina pe 9 mai - Ziua Victoriei in Rusia, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In cazul președintele Rusiei, care, in 24 februarie, a ordonat startul unui razboi in Ucraina, au existat in ultima perioada suspiciuni ca s-ar confrunta cu probleme importante de sanatate, iar ultima apariția nu a facut decat sa le intareasca. Americanii de la New York Post au remarcat ca Vladimir…

- Imagini video publicate de Ministerul rus al apararii arata explozii la combinatul Azovstal din Mariupol, unde ucrainenii spun ca rușii folosesc proiectile anti-buncar impotriva cladirilor oțelariei. Foarte mulți civili se adapostesc acolo. Corespondentul Sky News din Ucraina relateaza ca un pușcaș…

- Stranepoata fostului lider sovietic, Nikita Hrusciov, a avertizat ca Rusia ar putea fi pregatita sa foloseasca arme nucleare in Ucraina. Nina Hrusciova, profesor de afaceri internationale in SUA, a declarat pentru BBC ca ea crede ca presedintele rus Vladimir Putin va face in cele din urma tot ce este…

- La aproape o saptamana dupa revenirea sa pe Terra, astronautul american Mark Vande Hei a marturisit despre continuarea bunei intelegeri intre astronautii americani si cosmonautii rusi aflati la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), in pofida opozitiei totale intre SUA si Rusia in legatura…

La aproape o saptamana dupa intoarcerea sa pe Pamant, astronautul NASA Mark Vande Hei a vorbit despre relația de prietenie dintre astronauții americani și cosmonauții ruși la bordul Stației Spațiale Internaționale, in ciuda opoziției totale dintre cele doua țari ale lor fața de Ucraina, potrivit AFP.

- Forțele ruse continua sa-și concentreze atacurile asupra Ucrainei in patru zone, inclusiv in capitala Kiev, a declarat joi un inalt oficial american al apararii, citat de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Toata lumea „știe” ce vrea Putin, puțini se întreaba ce vor rușii. Altfel spus, este Putin un nebun solitar cu degetul pe „butonul nuclear”? Poate fi singur tras la raspundere pentru crime de razboi în Ucraina? Poporul rus este sau nu este complice la crima?…