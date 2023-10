Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Israel. Ziua 6. Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns in Israel, pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni extinderea razboiului in Orientul Mijlociu. In timp ce Israelul continua sa loveasca ținte in

- Razboi in Israel. Ziua 6. Este cea de-a sasea zi a conflictului dintre armata israeliana si gruparea terorista Hamas. Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns in Israel, pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni ex

- Președintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu premierul irakian Mohammed al-Sudani, și-a exprimat regretul fața de inrautațirea situației din Israel, numind-o un exemplu al eșecului politicii SUA in Orientul Mijlociu, scrie agenția rusa de presa Interfax.„Și criza ucraineana continua și, din pacate,…

- Joe Biden sprijina Israelul in lupta impotriva gruparii teroriste Hamas. Liderul american a avut un apel telefonic cu Benjamin Netanyahu, premierul statului afectat de razboi, aratandu-și intenția de ajutor.

- Oponenții regimului iranian s-au adunat in fața Adunarii Generale a Națiunilor Unite(ONU) marți (19 septembrie) pentru a-și exprima consternarea fața de prezența regimului la intalnirea anuala, potrivit Reuters. Președintele iranian, Ebrahim Raisi, s-a adresat marți dupa-amiaza celei de-a 78-a sesiuni…

- Pactul vine intr-un moment critic, in vreme ce presedintele american Joe Biden incearca sa contracareze forta Chinei cu proiectul Belt and Road (O centura un drum) asupra infrastructurii globale, prezentand Washingtonul ca partener si investitor alternativ pentru tarile in curs de dezvoltare in cadrul…

- Secretarul de stat al SUA Antony J. Blinken a anunțat joi, intr-o discuție telefonica cu ministrul Luminița Odobescu ca vor fi trimise noi avioane de lupta F-16 pentru a efectua misiuni de poliție aeriana. Cei doi oficiali au discutat despre investigația țarii noastre privind resturile de drone gasite…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord sa prelungeasca acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagra, care expira saptamana viitoare, a declarat vineri, 14 iulie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP, preluata de The Moscow Times.Erdogan a declarat presei ca a vorbit…