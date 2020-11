Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu coronavirus ajunge la Timișoara la 7,97 la mia de locuitori joi, 12 noiembrie. Timp in care, in alte parți ale Romaniei, orașe precum Slobozia, cu o rata de infectare de 7,46 la mia de locuitori, sau Baia Mare – 6,47 – intra in carantina pentru 14 zile.

- Rata de infectare a ajuns la Timișoara miercuri, 11 noiembrie, la 7,83 la mia de locuitori. Sannicolau Mare s-a inscris, de astazi, in randul localitaților unde rata de infectare a ajuns la peste 10, aceeași situație fiind și la Dumbravița sau Fibiș, toate in carantina.

- Incidența cazurilor de COVID-19 este foarte crescuta in localitatea Gavojdia, situata la doar cațiva kilometri de Lugoj. Dupa cum au anunțat autoritațile, in aceasta dimineața, rata de infectare cu noul coronavirus in Gavojdia este de 12,28 cazuri la mia de locuitori, iar la Lugoj –…

- La Timișoara rata de infectare cu coronavirus a ramas la 7,63 la mia de locuitori marți, 10 noiembrie, tot atat cat era și luni. Localitatea cu cea mai mare rata de infectare din Timiș este, in continuare, Gavojdia – 12,28 – urmata de Fibiș cu 11,49. In Dumbravița rata de infectare este de 10,66, iar…

- Rata de infectare cu coronavirus a ajuns la Timișoara luni, 9 noiembrie, la 7,63 la mia de locuitori. Gavojdia continua sa fie localitatea din Timiș cu cea mai mare rata – 12,28. La Dumbravița, aflata in carantina, este de 10,19, iar la Sannicolau Mare, tot in carantina, rata este de 9,58.

- Rata de infectare cu coronavirus este de 7,36 la mia de locuitori in Timișoara, duminica, 8 noiembrie, dupa ce ieri se afla la 7,32. Localitatea cu cea mai mare rata de infectare din Timiș este Gavojdia – 11,60. In Dumbravița, unde este instaurata carantina, rata de infectare a ajuns la 10,08, iar la…

- Prefectura Timiș a anunțat in aceasta dimineața incidența de infectare in localitațile din județ care se afla in scenariile galben (peste 1,5) și roșu (peste 3). Astfel, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 5,26; Buziaș – 3,96; Ciacova – 4,56;…