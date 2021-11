Stiri pe aceeasi tema

- Rata Covid a scazut sub 6 in București, a anunțat Direcția de Sanatate Publica (DSP) a Capitalei. DSP București a anunțat, luni, 15 noiembrie 2021, ca incidența Covid este 5,78 cazuri la mia de locuitori. Luni, 15 noiembrie, este cea de-a 24-a zi consecutiva in care incidența Covid scade in București.…

- Rata Covid scade in București pana la nivelul de 8,35 cazuri la mie. Acest nivel al ratei Covid a fost anunțat, miercuri, de Directia de Sanatate Publica (DSP) București. Miercuri, 10 noiembrie, este a 19-a zi consecutiva in care rata Covid scade in București. In Capitala, cea mai grava rata de infectare…

- Rata Covid scade continuu in București, potrivit datelor publicate de Directia de Sanatate Publica (DSP) a Capitalei. Incidenta Covid calculata la 14 zile este 10,13 cazuri la mia de locuitori, a anunțat, duminica, DSP. Aceasta valoare a fost indicata duminica, 7 noiembrie 2021. In București, cea mai…

- Primaria Sectorului 3 a deschis, vineri, primul centru de vaccinare anticovid cu program non stop din București. Acesta este amenajat in zona centrala a Capitalei, pe strada Nerva Traian nr. 1, intr-o locație complet recondiționata și care respecta toate standardele de igiena, fiind avizat de catre…

- Rata de incidența COVID in București a scazut sub pragul de 12 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Vineri, rata de incidența COVID in Capitala este de 11,61 la mie. Este a paisprezecea zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in București.…

- Rata Covid continua sa scada in București, conform datelor difuzate de Direcția de Sanatate Publica (DSP). Aceasta incidența scade pe masura ce crește vaccinarea anti – Covid. Incidenta Covid calculata la 14 zile este, luni, in Bucuresti, de 13,87 cazuri la mia de locuitori. The post Rata Covid continua…

- Situația generata de noul coronavirus (COVID-19) continua sa se afle in atenția autoritaților, dar și a locuitorilor Capitalei. Cele mai recente informații venite de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București indica faptul ca rata de incidența cumulata calculata la 14 zile a ajuns, joi, 7 octombrie,…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, astazi, in Bucuresti, de 4,1 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.Cu o zi in urma, vineri, incidenta COVID a fost de 3,77 la…