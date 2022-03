Stiri pe aceeasi tema

- Cazul „orbilor" care isi conduceau linistiti masina s-ar putea incheia cu o condamnare de tot rasul. O ieseanca ce isi facuse o meserie din intermedierea obtinerii de certificate de handicap a fost condamnata de magistratii Tribunalului la doar doi ani de inchisoare cu suspendare, desi procurorii documentasera…

- Unitatile medicale din Iasi sunt pregatite sa acorde asistenta gratuita refugiatilor care au probleme de sanatate. La Spitalul Sfantul Spiridon a fost deja internat un pacient ucrainean cu probleme respiratorii. "In garda, SAJ a primit o solicitare de la o persoana de cetatenie ucraineana, refugiat…

- Solicitarea unei reinterpretari, in cazul unei investigații imagistice sau a unei a doua opinii medicale, in cazul unui diagnostic, reprezinta dreptul fiecarui pacient, de altfel prevazut și de legislația romaneasca, transmit medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor…

- Judecatorii nu au putut pronunta insa o decizie, instanta fiind nevoita sa amane cauza pentru ca reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului sa ia cunostinta de intampinarea depusa la dosar de avocatii Consiliului Local. Cazul se afla in atentia completului CA6, al Sectiei de Contencios administrativ si…

- Artista a fost gasita, dupa un accident, in noaptea de 9 spre 10 mai 2020, cazuta la baza scarilor din locuința din Aroneanu, de catre soț.A doua zi dimineața, Codrin Nicoara, soțul mezzosopranei, și-a sunat mama, medic, iar aceasta a sunat la 112.Solista a fost dusa in stare grava la spital și operata…

- Artista a fost gasita, dupa un accident, in noaptea de 9 spre 10 mai 2020, cazuta la baza scarilor din locuința din Aroneanu, de catre soț.A doua zi dimineața, Codrin Nicoara, soțul mezzosopranei, și-a sunat mama, medic, iar aceasta a sunat la 112.Solista a fost dusa in stare grava la spital și operata…

- In urma cu un an, Maria Macsim Nicoara a murit, asta dupa ce timp de mai multe luni a stat in spital. Soțul ei a fost trimis in judecata pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate, insa sora artistei face anunțul bomba. Ce a marturisit acum Elena Hereș.

- Doi adolescenti au fost raniti astazi, dupa ce o bariera de acces din apropierea Iulius Mall a cedat la rafalele de vand. Incidentul s-a petrecut in jurul pranzului si numai unul dintre tineri a necesitat transport la spital. "La ora 13.40 am primit un apel prin 112 la Dispecerat pentru doi adolescenti…