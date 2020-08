Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, are vești proaste atat pentru premierul Ludovic Orban, cat și pentru liderul PSD Marcel Ciolacu. El a spus la B1 tv ca depunerea moțiunii de cenzura in sesiune extraordinara nu ridica probleme de constituționalitate, in condițiile in…

- Rasturnare de situație! Premierul Ludovic Orban s-ar fi razgandit in legatura cu sesizarea la CCR din cauza motiunii de cenzura, potrivit unor surse Antena3. Virgil Guran, consilierul premierului, a spus miercuri la Antena 3 ca a existat o astfel de discuție in PNL. El a spus ca liberalii așteapta…

- Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a vorbit miercuri, la Antena 3, despre scandalul din jurul moțiunii de cenzura anunțata de Marcel Ciolacu. Reactia vine dupa ce Ludovic Orban a spus ca analizeaza o posibila contestare la CCR a unui confilict juridic de natura constitutionala din cauza…

- Partidul Social Democrat incearca sa il puna pe Klaus Iohannis in postura de a accepta un premier tehnocrat, asta daca moțiunea PSD va trece. Marcel Ciolacu a anunțat deja ca nu va anunța un șef de Guvern din propriul partid. Iar daca va fi demis, Ludovic Orban va putea ramane interimar pentru urmatoarele…

- Ludovic Orban a afirmat ca analizeaza posibilitatea sa sesizeze un conflict juridic de natura constitutionala la CCR in legatura cu depunerea motiunii de cenzura in vacanta parlamentara. Premierul a adaugat ca in 30 de ani nu a existat asa ceva si anume depunerea unei motiuni de cenzura in vacanta parlamentara.

- Luni, PSD va depune a doua moțiune de cenzura impotriva lui Ludovic Orban, dupa ce prima, cea de la inceputul lui februarie, a trecut cu 261 de voturi, un record in istoria democrației romanești. Sarmiza Andronic, Analist politic, a explicat, la Antena 3, cum ar fi putut PNL sa evite a doua demitere…

- Ministrul Sanatatii a precizat ca stia inca din mai 2020 despre „caracatita de la Unifarm”, dar premierul Ludovic Orban a sustinut ca nici el, nici alti colegi de-ai sai nu au avut niciun fel de informatii despre faptul ca in companie s-ar fi derulat proceduri care nu respecta legea. „Eu spuneam acum…

- Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre amenințarea cu o moțiunea de cenzura venita din partea PSD in contextul in care Guvernul nu a cerut incuviințarea Parlamentului pentru prelungirea Starii de alerta. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a acuzat Guvernul Orban de un „abuz imens” și a…