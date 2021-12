Stiri pe aceeasi tema

- Mulți au ramas surprinși in momentul in care s-a aflat ce legatura a existat intre Nuțu Camataru și Nicoleta Luciu. In cartea „Dresori de lei și de fraieri”, de care s-a ocupat Codin Maticiuc, a fost dezvaluit modul in care s-au cunoscut cei doi. Iata ca bruneta a luat o decizie radicala dupa ce acest…

- Medicii de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala au avut parte de o situatie nemaiintalnita pana acum. O persoana tanara s-a prezentat la camera de garda si a cerut sa-i fie scos vaccinul anti-covid din corp. Fiorella Mitoiu, purtatorul de cuvant al Spitalului Sfantul Pantelimon, a povestit…

- Ce se intampla cu banii din drepturile de autor luate de pe urma melodiilor Denisei Raducu? Rasturnare de situație in scandalul averii regretatei tinere maneliste. Fanii acesteia sunt șocați de ultima veste aflata. Avere Denisa Manelista: ce se intampla cu banii din drepturi de autor? Lovitura imensa…

- Interlopul Costi Litrașu și violatorul in serie Iulian Fentzel au pierdut definitiv procesul in care susțineau ca ar fi fost supuși unor rele tratamente de angajații penitenciarului și de jandarmi, cu toate ca in prima instanța caștigasera.

- Rasturnare de situație in cazul morții lui Petrica Mațu Stoian. Sora indragitului interpret de muzica populara a acceptat efectuarea autopsiei, dupa ce a aflat ca alte trei persoane au avut probleme in urma oxigenarii in exces la clinica privata, unde artistul a mers pentru recuperarea post Covid-19.

- Tribunalul UE a suspendat pe data de 5 noiembrie 2021 decizia biroului Parlamentului European prin care era condiționata intrarea in Parlamentul European a oricarei persoane, inclusiv a europarlamentarilor, de deținerea unui Certificat Verde, se arata intr-un comunicat al europarlamentarului roman…

- Clinica Sanovil se pregatește sa deschida o camera hiperbara, dedicata bistrițenilor care inca trag de pe urma infectarii cu Covid-19. Pana acum, pentru recuperare, aceștia erau nevoiți sa mearga la Targu Mureș. Oxigenoterapia hiperbara are rezultate spectaculoase in recuperarea dupa Covid-19. Medicii…

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, doua tinere, in varsta de…