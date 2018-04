Marea Britanie are in vedere sa ofere fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale Yulia noi identitati si o viata noua in Statele Unite, intr-o incercare de a-i proteja de alte tentative de crima, relateaza duminica The Sunday Times.



Conform acestui ziar, citat de Reuters, oficiali de la agentia de informatii MI6 au avut discutii cu omologii lor din CIA privind mutarea celor doi, care au fost otraviti luna trecuta in orasul englez Salisbury.



"Li se vor oferi noi identitati", a declarat o sursa neidentificata, citata de publicatia britanica.



The Sunday Times…