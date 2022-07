Răspunsul imun, vinovat pentru Covidul lung? Raspunsul imunitar la Covid-19, care deterioreaza vasele de sange din creier, ar putea fi responsabil pentru simptomele „Long Covid”, potrivit unui studiu bazat pe un numar mic de cazuri și publicat de cercetatorii americani. Creierele a noua persoane care au murit rapid dupa ce au contractat Covid-19 au fost studiate pentru acest articol publicat in […] The post Raspunsul imun, vinovat pentru Covidul lung? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovici (Serbia, 35 de ani, 1 ATP) a fost invins, in noaptea de marti spre miercuri, in sferturile de la French Open. Alaturi de Rafael Nadal (Spania, 35 de ani, 5 ATP) a contribuit insa la un spectacol de mare calitate pe arena „Philippe Chatrier“. Daca jucatorii au fost minunati, din pacate,…

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat sa foloseasca armata americana pentru a apara Taiwanul in cazul in care China ar invada aceasta tara, in remarcile facute in timpul primei sale vizite in Japonia in calitate de presedinte al SUA, scrie FT. „Da. Acesta este angajamentul pe care ni l-am luat”,…

- De mai bine de zece ani, Raed Arafat se considera Dumnezeul medicinei de urgența și cum incearca cineva sa-l intrebe de cum administreaza sistemul sare ca ars. Dar, surprinzator, instituțiile statului refuza sa precizeze cand a dobandit Raed Arafat cetațenia romana, știut fiind ca el este palestinian.…

- La o luna dupa ce a devenit antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou a vorbit despre ce l-a convins sa o pregateasca pe fosta lidera mondiala si s-a declarat incantat de nivelul aratat de sportiva noastra. „Ca de obicei, cand este o colaborare noua, vrei sa vezi cum decurge, daca exista o incredere…

- O batrana din Buzau s-a ranit dupa ce s-a impiedicat de dalele montate prost pe Bulevardul Unirii din municipiu. Cazul a fost semnalat chiar de catre un comisar OPC din Buzau, dupa ce o prietena a asistat la incident și i-a acordat femeii primul ajutor. Varstnica s-a ranit la nas și gura, fiind chemata…

- „Unirea este un lucru pe care il pot decide cetațenii. Noi suntem o țara democratica și asemenea decizii le iau doar cetațenii intr-un mod democratic”, este raspunsul președintelui țarii Maia Sandu fiind intrebata cand se va produce unirea dintre Republica Moldova și Romania. „Aceasta pe cetațeni trebuie…

- Sebastian Dobrincu, investitor la „Imperiul Leilor” sezonul 2, a dezvaluit de ce se imbraca mereu cu aceleași haine in emisiunea de la PRO TV. Acest detaliu a atras atenția telespectatorilor și mulți au fost curioși sa afle care este raspunsul. De cand a inceput sezonul 2 din „Imperiul Leilor” la PRO…