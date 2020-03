Rareș Bogdan, la Realitatea PLUS: ''Focarul de la Suceava poate să fie chiar mai mare'' Rareș Bogdan: ”In perioade de criza, trebuie sa ne dam mana, inclusiv politicienii. Sa nu știi pana acum care a fost starea finanțarii sistemului sanatații, inseamna sa faci pe prostul. Este vorba de cinism din partea PSD-ului. Ma bucur ca presa este vigilenta, indiferent de publicație. Sa-l acuzi pe Nelu Tataru și sa vii sa spui ca acesta ar fi pus acolo sa faca anumite jocuri, mi se pare o lipsa de decența. Mi-aș fi droit sa vad solidaritate de la clasa politica. Pentru ca vorbim de viețile romanilor. Lipsa investițiilor in sanatate nu este din vina PNL, care a venit la putere acum patru luni… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

