- Europarlamentarul liberal susține ca Romania indeplinește toate condițiile pentru a intra in spatiul Schengen, iar aceasta decizie nu ar fi un favor din partea UE, ci un statut meritat și demn.

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, miercuri, in cadrul dezbaterilor privind starea UE, ca „in numele solidaritații, dar și al dreptului sau, Romania cere ce i se cuvine: aderarea la Schengen”.

- Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, initiator si sustinator al mai multor campanii nationale pentru aderarea Romaniei in spatiul Schengen, a solicitat, in plenul Parlamentului European, ca aceasta decizie sa fie adoptata pana la finalul anului. "Romanii merita in Schengen! Romania respecta…

- Croația, Romania și Bulgaria, țari din Uniunea Europeana, indeplinesc toate condițiile pentru a deveni membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen, un spațiu fara pașapoarte, a declarat luni cancelarul german Olaf Scholz. „Schengen este una dintre cele mai mari realizari ale Uniunii Europene și…

- Parlamentul European a cerut joi ca dreptul la avort sa fie inscris in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dupa repunerea sa in discutie in Statele Unite, transmite AFP.Reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, eurodeputatii au adoptat, cu 324 voturi pentru, 155 impotriva si 38 abtineri,…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a criticat „clubul exclusivist” al UE pentru faptul ca nu accepta Romania in spațiul Schengen. Liderul PNL anunța ca Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei, tocmai a anunțat ca e „convins ca Romania, Croația și Bulgaria sunt pregatite…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, membru PPE, a susținut un discurs, joi, in Plenul Parlamentului European, de la Strasbourg, de fața fiind Jean Michel și Ursula von der Leyen, alaturi de Maros Sefcovic și de premierul Cehiei, Petr Piala, țara care a preluat președinția

- Parlamentul European si a exprimat luna aceasta sprijinul pentru un plan care vizeaza eliminarea motoarelor cu combustie interna.Un grup de state membre UE, printre care se numara Italia si Romania, incearca sa relaxeze un obiectiv important de pe agenda Uniunii Europene in domeniul climei: eliminarea…