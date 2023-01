Suedia a preluat de la 1 ianuarie presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Republica Ceha si va avea astfel timp de sase luni, la Bruxelles, un rol-cheie de lider si de mediere. Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a comentat acest lucru, precizand ca prioritațile Suediei suna bine la prima vedere, mai ales ca in mandatul lor […] The post Rareș Bogdan, amenintari catre Suedia, dupa patania cu Austria: „Fara Romania in Schenghen vorbim degeaba despre unitate” first appeared on Ziarul National .