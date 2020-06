Stiri pe aceeasi tema

- UPS (NYSE:UPS) anunța o actualizare majora a website-ului www.ups.com , simplificand procesul de realizare a unei expedieri internaționale pentru clienții IMM din 116 țari. Actualizarile sunt planificate etapizat, pe parcursul acestui an și vor oferi clienților suport in simplificarea activitaților…

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…

- Companiile aeriene vor sp redeschida zborurile, dar prețurile par sa se fi dublat.Un drum la clasa economic, in iunie, cu Delta Airlines costa 2.126 dolari, iar un bilet la clasa I intre Atlanta și Paris costa 7.085 dolari, potrivit Forbes.Companiile aeriene au programat zboruri, dar cursele vor incepe…

- Companiile aeriene sunt pe cale sa se intoarca pe cerul Europei in aceasta vara, dar pețurile par sa se fi dublat, in condițiile in care un drum la clasa economic in iunie cu Delta Airlines costa 2.126 dolari, iar un bilet la clasa I intre Atlanta și Paris costa 7.085 dolari, potrivit Forbes.

- Originar din orașul Turnu-Severin din județul Mehedinți, Romania suntem mandri de Eroul nostru care slujește in Atlanta, Georgia SUA: LIDIA DUME. Familia ei s-a mutat in Statele Unite in 1979, cand ea era doar o fetița. De atunci, locuiește in Statele Unite, unde a inceput un nou capitol din viața ei.Pentru…

- Un raport al Bancii Mondiale arata ca Romania este in topul migranților care au trimis bani in țara, cu peste 7,2 miliarde de dolari in 2019. Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 de miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani…

- Averea miliardarului a ajuns acum la 138 de miliarde de dolari, facand-ul cel mai bogat om din lume. Amazon este una dintre puținele companii care a beneficiat in urma situației in care ne aflam, deoarece oamenii blocați in case recurg la cumparaturile online mai mult ca niciodata. Compania a angajat…

- Gigantul Amazon angajeaza inca 75.000 de persoane, pentru a face fata cererii crescute de livrari la domiciliu in perioada pandemiei Retailerul online Amazon a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea…