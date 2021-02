Raport: Valoarea investiţiilor imobiliare din România s-a înjumătăţit în 2020 Valoarea investitiilor imobiliare din Romania a totalizat 588,5 milioane de euro, in 2020, la jumatate fata de anul anterior, dar similara cu cea realizata in 2015, releva datele unui raport de specialitate. Pe parcursul anului trecut, peste doua treimi (68%) din volumul total de investitii imobiliare a fost tranzactionat in primele sase luni. Pe de alta parte, a doua jumatate a anului 2020 a adus cea mai mare tranzactie si a marcat intrarea unui nou investitor chinez in Romania, Fosun, care a achizitionat cladirea de birouri Floreasca Park din Bucuresti cu suma de 101,5 milioane de euro, se arata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

