Raport UE: Romanii, codasi la utilizarea internetului si integrarea tehnologiilor digitale

- In cea de-a doua zi, diplomatul Marius Lazurca a fost invitat sa modereze o discutie intre Papahagi, Patapievici si Voinescu despre situatia Romaniei actuale, cat si felul in care ar putea evolua ea in ansamblul regional. Adrian Papahagi e de parere ca: „Romania a devenit occident fara sa fi fost occident…

- Romanii plecați din țara care trimit peste 1.000 de euro in Romania trebuie sa aiba și documente care sa indice proviența banilor spune ministrul Finantelor. In caz contrar, banii vor fi confiscați și risca amenzi. Ministrul Eugen Teodorovici declara ca proiectul care stabilește ca romanii din…

- Reprezentanții României și Statelor Unite au discutat, vineri 30 martie, despre Parteneriatul strategic, despre cooperarea bilaterala în domeniul apararii si securitații, teme de securitate cibernetica și energetica, despre comerț și investiții, precum

- Cinci romani si-au pierdut viata in Cehia, in explozia de la uzina chimica. Familia unuia dintre romani, Constantin Branzaru, aduce acuzatii grave la adresa autoritatilor din Romania, care nu i-au anuntat cu privire la cele intamplate, precizand ca au aflat de tragedie de la televizor.

- Romania este tara din UE cu cel mai mare procent de populatie care traieste in „conditii severe“, se arata in ultimul index european al excluziunii in locuire. Concret, statisticile arata ca Romania se afla pe primul loc la procentul de populatie care locuieste in locuinte supraaglomerate. Mai exact,…

- Mai multe state, printre care si a noastra, s-au plans ca produsele vandute in Est sunt mai slabe calitativ decat cele din Occident. Testele facute de Ungaria si Bulgaria au confirmat acest lucru. Unele produse vandute in tari europene au acelasi ambalaj si ingrediente trecute pe eticheta, dar gust…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti, la invitatia sefului statului.

- Rezultatele de la testarile PISA plaseaza elevii din Romania pe locul 27 din 72 de tari in privinta capacitatii de intelegere a unui text citit, cu mult sub media celorlalte tari din UE. Aceeasi situatie este valabila si pentru Matematica, iar dascalii explica de ce. Decalajul se mentine si in privinta…