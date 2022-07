Rapid l-a transferat pe atacantul croat Marko Dugandzic, de la CFR Cluj: „Am auzit doar lucruri bune despre club”

Rapid a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, transferul atacantului croat Marko Dugandzic. Acesta vine de la CFR Cluj. „Rapid are un nou varf, reusind sa il transfere pe atacantul croat Marko Dugandzic, de la campioana CFR Cluj. In varsta de 28 de ani, Dugandzic, jucator ce a jucat in prima etapa 73 de minute, chiar impotriva Rapidului, a semnat un contract pe doi ani, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon„, se mentioneaza pe site-ul citat. Atacantul a declarat ca a ales sa accepte transferul la Rapid pentru a putea juca mai mult. „Stiu ca Rapid este cel mai mare club din istoria Romaniei.…