- Cu o saptamana inainte de participarea la editia din acest an a Cupei AJF Salaj, Rapid Jibou, campioana judetului Salaj, a sustinut un joc de verificare, primul din acest an. Echipa pregatita de Florin Morar a intalnit Unirea Iclod, ocupanta locului sase in Liga a IV-a Cluj. Partida a avut loc duminica,…

- Dupa cea cu reprezentanții Ligii a 4-a, Asociația Județeana de Fotbal a organizat și intalnirea cu delegații echipelor participante in Liga a 5-a. Cu aceasta ocazie s-a discutat despre programul jocurilor din actualul sezon, modalitatea promovarii in Liga a 4-a, despre sectorul de copii și juniori, …

- Editia din acest an a finalei Ligii profesioniste de fotbal american (NFL) va genera venituri de 477 de milioane de dolari pentru orasul Los Angeles, gazda Super Bowl-ului 2022, in care se vor infrunta duminica echipa locala LA Rams si formatia Cincinnati Bengals, informeaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Federatia Romana de Fotbal a impus la inceputul sezonului campionatelor din Liga a IV-a ca echipele care vor termina pe primul loc vor fi obligate sa sustina cel putin 22 de meciuri oficiale inaintea jocurilor de baraj. In campionatul din Salaj s-au inscris 11 echipe la start, astfel ca echipa care…

- Clasata pe primul loc in Liga a IV-a dupa zece etape, cu noua victorii si o remiza, Rapid Jibou nu concepe sa rateze in acest an un nou titlu de campioana judeteana. Echipa pregatita de Florin Morar a efectuat trei achizitii importante in pauza de iarna, transferandu-i pe Bogdan Ciaca, Flaviu Porumb…

- Partida Academica Clinceni Farul Constanta ar fi trebuit sa se joace astazi, pe stadionul din Giurgiu. Meciul de fotbal Academica Clinceni Farul Constanta, care ar fi trebuit sa se joace astazi, pe stadionul din Giurgiu, in etapa a 23 a a Ligii 1, a fost amanat, Liga Profesionista de Fotbal explicand…

- Asociatia Judeteana de Fotbal Salaj si Consiliul Judetean Salaj au organizat la finalul saptamanii trecute cea de-a II-a editie a „Cupei Mos Craciun” la fotbal in sala, eveniment dedicat categoriilor de juniori nascuti in 2013 si 2014. La categoria 2013 au fost patru echipe inscrise: Viitorul Zalau,…