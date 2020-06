Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta se prelungește cu o luna de zile. Decizia a fost luata intr-o ședința a CNSU și aprobata in ședința de Guvern, transmite protv. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. “Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri,…

- Guvernul a decis sa prelungeasca starea de alerta cu inca 30 de zile incepand de maine. Anuntul a fost facut de Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si dr. Raed Arafat, seful Departamentului de Urgenta. Decizia Guvernului urmeaza sa fie votata de Parlament.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat au facut declarații la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), anunțand prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, pe tot teritoriul Romaniei.

- Starea de alerta va ramane in vigoare, cel mai probabil, și dupa 15 iunie, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, care a precizat ca noile masuri vor fi anunțate spre sfarșitul acestei saptamani.

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, dupa ședința de urgența de la MAI cu Raed Arafat și Marcel Vela: - La aceasta sedinta n-am luat masuri, am hotarat cum procedam odata cu intrarea in vigoare a Legii 55 de maine. Am luat decizia de a covonca CNSU la ora 07.30 dimineata si decizia de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in aceasta seara, dupa ședința de urgența cu Raed Arafat și Marcel Vela: – La aceasta sedinta n-am luat masuri, am hotarat cum procedam odata cu intrarea in vigoare a Legii 55 de maine. Am luat decizia de a covonca CNSU la ora 07.30 dimineata si decizia de a convoca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, la 30 aprilie 2020, in timpul unei vizite la Botosani, ca actuala stare de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta. El a precizat ca o astfel de masura este necesara pentru a permite autoritatilor sa adopte restrictii, daca lucrurile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea miercuri, 22 aprilie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID 19.Vor participa Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru,…