- Raluca Olaru (31 de ani, 55 WTA) și nemțoaica Anna-Lena Friedsam (26 de ani, 51 WTA la dublu) s-au calificat in finala turneului de la Roma, dupa ce au trecut de japonezele Shuko Aoyama (32 de ani, 24 la dublu) și Ena Shibahara (22 de ani, 26 la dublu), scor 3-6, 6-2, 10-4. Dupa un meci de o ora și…

- Performanța de excepție pentru Raluca Olaru, romanca s-a calificat in premiera in finala unul turneu de categorie Premier 5. Cuplul romano-german Raluca Olaru (31 de ani, 55 WTA)/Anna-Lena Friedsam (26...

- Perechea formata din jucatoarele de tenis Raluca Olaru (Romania) si Anna-Lena Friedsam (Germania) s-a calificat vineri in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 1.692.169 euro, dupa o victorie dramatica, in trei seturi, 5-7, 7-6 (7/4),…

- Perechea formata din jucatoarele de tenis Raluca Olaru (Romania) si Anna-Lena Friedsam (Germania) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 1.692.169 euro, dupa o victorie in doua seturi, 6-4, 6-3, in…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a castigat primul sau titlu WTA din cariera, duminica, la Istanbul, competitie dotata cu premii totale de 225.500 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 2-6, 6-1, 7-6 (7-4). Tig a incheiat victorioasa intr-un final…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 1.692.169 euro, dupa ce a invins-o pe germanca Anna-Lena Friedsam, cu un sec 6-1, 6-1, duminica, in ultima runda a calificarilor. Begu a avut…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 225.500 dolari, dupa ce a invins-o pe japoneza Misaki Doi cu scorul de 6-2, 6-0, joi, in optimile de finala. Tig (26 ani, 88 WTA) s-a…

- Romancele Monica Niculescu și Raluca Olaru au fost invinse de perechea ceha Lucie Hradecka/ Kristyna Pliskova cu 6-2, 6-2, duminica, 16 august, in finala de dublu a turneului de tenis de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari, informeaza Agerpres.Invingatoarele au dominat jocul si au obtinut…