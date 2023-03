Raiffeisen Bank e captivă în Rusia! Profiturile enorme, confiscate de Kremlin Ani de zile, Raiffeisen Bank din Austria și-a laudat puterea de ședere in Rusia, pe masura ce rivalii occidentali au venit și au plecat. Rusia”, ii placea sa spuna fostul director executiv al lui Raiffeisen, Herbert Stepic, „separa graul de pleava”. Acum, situația este inversata, conform Financial Times. In acest an trecut de la invazia sangeroasa in Ucraina, companiile occidentale au parasit Rusia, temandu-se de riscul reputațional și legal de a continua sa faca afaceri acolo. Raiffeisen Bank, in schimb, este blocata acolo. Uriașa subsidiara rusa a bancii austriece este prinsa in stransoarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

