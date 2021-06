Rafael Nadal, „regele zgurii”, împlinește 35 de ani Rafael Nadal, unul dintre cei mai mari jucatori de tenis din istorie, implinește astazi varsta de 35 de ani. Ziua de naștere și-o petrece de obicei in locul unde a obținut cele mai mari satisfacții ale carierei, la Roland Garros. Rafael Nadal implinește joi, 3 iunie, varsta de 35 de ani. Astazi, de ziua sa, „regele zgurii” va juca in sesiunea de seara impotriva lui Richard Gasquet. Scurt istoric despre cariera lui Rafael Nadal Nume complet: Rafael Nadal Parera Locul 1 la finalul sezoanelor: 2008, 2010, 2013, 2017, 2019. Victorii / infrangeri in cariera: 1022-207 Titluri ATP: 88 (al patrulea din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

