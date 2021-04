Raed Arafat răspunde după ce a fost fotografiat fără MASCĂ: E o diferență de kilograme Raed Arafat a avut prima reacție dupa ce, pe o rețea sociala, au fost intens distribuite fotografii in acesta era la cumparaturi, fara masca. Șeful DSU spune insa ca pozele sunt facute cu o lunga perioada in urma. ”Cu cateva ore mai devreme au aparut pe mai multe conturi postari care folosesc o poza cu mine la cumparaturi, fara masca , insinuand ca ar fi o poza recenta in contextul deplasarii mele intr-o misiune oficiala in afara Romaniei. Țin sa aduc la cunoștința celor care au vazut aceasta poza in diferite postari, ca poza nu este una recenta, fiind de mai mult decat un an, cand purtarea maștii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

