- Cadrele medicale au fost intampinate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat si au venit sa ii schimbe pe cei 3 medici și 6 asistenți care au ajuns in tara noastra saptamana trecuta. „Avem colegii care au sosit, medici și asistenți din Danemarca, care vor inlocui colegii care…

- Nu exista nicio garanție ca dupa doua saptamani de vacanța vor fi reluate cursurile fața in fața, a declarat, vineri seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Șeful DSU a spus, ca s-a preferat soluția vacanței de doua saptamani in dauna cursurilor online pentru…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat, marti, ca mai multi ministri, in calitate de parlamentari, vor depune o initiativa legislativa care are la baza proiectul Ministrului Sanatatii referitor la vaccinarea sau testarea periodica a personalului medical. Ministrul anunta ca proiectul…

- Deschiderea spitalului modular de la Lețcani va fi intarziata, din cauza lipsei unei soluții pentru oxigen, a declarat Vasile Cepoi, dirrectorul DSP Iași. „La unitatea de la Lețcani se fac in continuare eforturi pt a fi deschisa. Problema este ca nu avem o soluție alternativa pentru oxigen. Deoarece…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a afirmat intrebat fiind daca se ia in calcul folosirea TIR-urilor ATI dupa incendiul de la Constanta, ca acestea „nu sunt o solutie de o situatie obisnuita, ci una pentru o situatie exceptionala”, potrivit News. „Dar incendiul de la Constanta…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineața, 1 octombrie, la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. A fost activat planul roșu de intervenție, mai mulți pacienți au murit. UPDATE Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța nu avea autorizație de securitate la incendiu. ISU a comunicat spitalului…

- Pana la acest moment, mai puțin de jumatate din cadrele didactice din județul Alba s-au imunizat anti-COVID, in contextul in care se ia in calcul testarea lor obligatorie, o data pe saptamana pe propria cheltuiala, daca vor refuza sa fie imunizați. Astfel, potrivit informațiilor puse la dispoziție de…

- Raed Arafat a susținut, marți seara, ca daca nu va fi vaccinarea obligatorie in instituțiile cu expunere publica, atunci va fi impusa cel puțin testarea periodica. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a explicat ca nu mai are cine sa lucreze și cine sa trateze…