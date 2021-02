Stiri pe aceeasi tema

- Pana ieri au fost confirmate 17.727 de cazuri, dintre care 16.492 pacienți s-au vindecat, iar 590 au decedat. "In plus fața de acestea, 1.511 de persoane au fost externate la termenul de 10 zile (persoane confirmate pozitiv, dar asimptomatice), iar 636 de persoane au fost externate la cerere. 47 persoane…

- Din cauza procedurii de programare dificile, deși au fost incluși in categoria lucratorilor esențiali, profesorii nu au putut fi vaccinați impotriva COVID-19 inainte de inceperea școlii. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a decis o urgentare a vaccinarii…

- Revenirea la ore se face dupa 3 scenarii, in functie de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de Covid din localitate. In scenariul 1, acolo unde incidenta este mai mica sau egala cu 1 la mia de locuitori, toti elevii si prescolarii participa, fizic, la cursuri. In scenariul al 2-lea, cand…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej ramane sub 3. Doua comune din zona au trecut acest prag. Prefectul Mircea Abrudean a transmis, azi, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul Cluj (in ultimele doua saptamani, 25…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej este in continuare sub 3. In aceeași situație se afla 12 comune din zona. Prefectul Clujului, Mircea Abrudean a transmis, astazi, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județ (in ultimele…

- Prefectura Mureș, Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Mureș, Direcția de Sanatate Publica, alaturi de unitațile administrativ teritoriale din județ au parcurs primele etape pentru demararea campaniei de vaccinare impotriva Covid-19. Centrele de vaccinare aferente etapei I vor…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a prezentat date cu evoluția incidenței COVID la intrarea, respectiv ieșirea din carantina a unor localitați din țara. In Alba, a dat exemplul municipiului Blaj. Potrivit DSU, la data instituirii carantinei (17 noiembrie 2020), municipiul Blaj inregistra…

- Incidența cazurilor in județul Sibiu a scazut sub 4 la mie ( 3,98), dupa ce ajunsese la un moment dat și la 9 cazuri la o mie de locuitori. In municipiul Sibiu, care de aproape o luna se afla in carantina, rata de infectare a scazut la 5,43 la mie, de la un maxim de […] The post Incidența cazurilor…