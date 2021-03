Raed Arafat îi roagă pe români să nu se mai PĂCĂLEASCĂ singuri Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre carantinare și despre faptul ca foarte mulți oameni incearca sa gaseasca soluții pentru a nu respecta regulile. "Pentru fiecare masura vine cineva și gasește o soluție. Dar de fapt ne pacalim singuri. Pe langa masurile care sunt, mai puțin se observa masurile care se vad pe zone. In ceea ce privește ora 22, efectul este ca sa ajungi acasa la 22, te pui in mișcare de la 21. Nu am luat masuri cum e in Frranța, care iți spune sa ajungi acasa la 18. Copilul tau este unic, dar nu este singurul. Indruma-l alaturi de noi la primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, miercuri, la B1 TV , ca de fiecare data cand se ia o masura, unii cauta sa gaseasca „soluții” prin care sa nu respecte acea regula. Raed Arafat a precizat ca prin incercarea de eludare a unei masuri de fapt ne pacalim singuri,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre carantinare și despre faptul ca foarte mulți oameni incearca sa gaseasca soluții pentru a nu respecta regulile. "Pentru fiecare masura vine cineva și gasește o soluție. Dar de fapt ne pacalim singuri. Pe langa masurile…

- Acesta a enunțat procentul in contextul discuțiilor legate de numarul de testari efectuate zilnic.Secretarul de stat, Raed Arafat, a confirmat ca exista cazuri care nu se raporteaza, deoarece sunt persoane care fac teste antigenice acasa, sunt pozitivi și raman acasa.”Sunt indicatori care sunt foarte…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile, incepand cu data de 24 decembrie, ora 22,00, pentru comuna Berceni, transmite Prefectura Ilfov prin intermediul unui comunicat. "Institutia Prefectului - Judetul Ilfov informeaza cu privire la faptul ca, in urma analizei de risc zona focar intocmita…

- Zborurile catre Marea Britanie au fost suspendate din cauza noii tulpini de coronavirus. Contagiozitatea este foarte mare! Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a explicat in direct, la Antena 3, motivele pentru care autoritatile romane au decis suspendarea zborurilor intre Romania…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat miercuri seara la Digi24 ca Guvernul nu ia in calcul relaxarea restricțiilor in noaptea de revelion, prin permiterea circulației pana la ora 1:00, existand cereri din partea HoReCa in acest sens. Intrebat totuși ce vom face la trecerea dintre ani, el a raspuns:…

- Secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre masurile din perioada sarbatorilor, care ar trebui respectate de toata lumea. "La noi nu s-a luat in considerare un lockdown total, raman insa in vigoare masurile care sunt acum. Exista reguli care se respecta,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi seara, dupa sedinta CNSU, ca se propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Acesta a explicat ca circulatia pe timpul noptii va fi interzisa in continuare, toate limitarile urmand a fi in vigoare. ”Pastram masurile. Adaugam una singura: operatorii…