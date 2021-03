Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, sambata, ca ne confruntam cu riscul raspandirii mai rapide din cauza noii tulpini care devine predominanta peste tot, de aceea toate localitatile tarii sunt monitorizate si unde se impun masuri locale sau zonale de carantina acestea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a declarat joi, 25 februarie, cu ocazia unei conferințe de presa organizata la Targu Mureș, ca noua procedura de raportare a cazurilor de COVID-19 este "o soluție corecta". "E o decizie care s-a luat de catre colegii de la Grupul de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca daca noua tulpina de coronavirus a fost descoperita la o pacienta care nu a fost in afara tarii, inseamna ca noua tulpina de virus se raspandeste in comunitate. „Faptul ca am depistat-o la o pacienta, nu inseamna ca este singura…

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat vineri ca nu exista discutii pentru impunerea unor noi masuri sanitare suplimentare, dar a indemnat populatia sa

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat vineri ca nu exista discutii despre impunerea unor noi masuri sanitare, dar a indemnat populatia sa respecte restrictiile existente pentru ca acestea previn raspandirea chiar si a noii tulpini de coronavirus: Raed Arafat:…