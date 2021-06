Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca in cadrul sedintei de guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta prin care au fost aduse modificari legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca in cadrul sedintei de guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta prin care au fost aduse modificari legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate…

- Ordonanța de Urgența modifica legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, astfel ca procedura de obtinere a avizului de securitate in cazul incendiilor se va simplifica.Una dintre prevederi vizeaza exceptarea de la obligatia de obtinere a avizelor si a autorizatiilor de securitate la incendiu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat miercuri, la briefingul de dupa ședința de Guvern, ca datorita unei Ordonanțe de Urgența adoptate de Executiv privind legea referitoare la apararea impotriva incendiilor, „unele lucrari se vor putea desfașura mult mai ușor, fara…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, marti, ca situatia epidemiologica din Romania este foarte buna, in prezent, insa a subliniat ca vaccinarea ramane solutia in contextul raspandirii variantelor Delta si Delta plus a noului coronavirus. “Oamenii trebuie sa se informeze…

- "Vaccinarea protejeaza si reduce sansa sa ai o forma grava" Secretarul de stat din Ministerul de Interne, Raed Arafat. Foto: Arhiva. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, miercuri, ca, potrivit datelor existente, vaccinarea protejeaza si reduce riscul…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat atrage atenția ca deși Romania a intrat in scenariul verde dupa scaderea considerabila a cazurilor noi de COVID-19, pericolul nu a trecut, iar situația se poate schimba oricand. Incidența cazurilor de COVID-19 a scazut sub 1,5 la mia de locuitori peste tot in Romania,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca in cursul zilei de luni aproximativ 155 de pacienti aflati la unitati de primiri urgente din Bucuresti necesitau administrarea de oxigen. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul…