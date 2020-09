Stiri pe aceeasi tema

- O surpriza care va naște multe bancuri ornitologice a aparut astazi, 13 august (sa fie cu noroc!) in spațiul public. Proaspat intrata in politica, in partidul Alianța pentru Unirea Romanilor, o economista din Piatra-Neamț și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar. Raluca Cucu, caci despre ea…

- Radu Mihaiu, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL la Primaria Sectorului 2, si-a lansat miercuri candidatura, criticand administratia locala din ultimii 20 de ani si anuntand obiective precum: un serviciu de salubritate eficient, sustinerea comunitatii de afaceri, cresterea suprafetei de spatii verzi.…

- Premierul Ludovic Orban i-a reprosat miercuri primarului general Gabriela Firea ca a inceput sa faca investitii in ultimele doua luni de mandat, adaugand ca ''porcul nu se ingrasa in Ajun''. Precizarile au fost facute cu ocazia lansarii candidaturii lui Radu Mihaiu, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL…

- Premierul Ludovic Orban i-a reprosat miercuri primarului general Gabriela Firea ca a inceput sa faca investitii in ultimele doua luni de mandat, adaugand ca ''porcul nu se ingrasa in Ajun''. Precizarile au fost facute cu ocazia lansarii candidaturii lui Radu Mihaiu, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL…

- "Pe Firea au apucat-o investitiile, asa, in ultimele doua luni de mandat. La Doamna Ghica am vazut organizare de santier. Numai ca a uitat sa comunice cu primarul Sectorului 2, sa ii spuna: 'Nu scoate toti pomii, nu pune pomi noi, nu fa spatiu verde nou pe care ulterior sa il distruga santierul pe…

- Un scandal de proporții a izbucnit in interiorul PNL, dupa ce s-a luat decizia de a participa intr-o alianța cu USR-PLUS la alegerile locale din București. Viceprimarul Dan Cristian Popescu spune ca se simte obligat sa candideze la Primaria Sectorului 2 ca sa-l impiedice pe Neculai Onțanu (PSD) sa recaștige…

- Purtatorul de cuvant al formatiunii, Lucian Romascanu, a explicat dupa sedinta ca din calculele PSD referendumul se va organiza pe 23 august. Proiectul„Fara Penali in Functii Publice” prevede ca nu pot ocupa functii publice persoanele condamnate definitiv.

- Purtatorul de cuvant al formatiunii, Lucian Romascanu, a explicat dupa sedinta ca din calculele PSD referendumul se va organiza pe 23 august. Proiectul„Fara Penali in Functii Publice” prevede ca nu pot ocupa functii publice persoanele condamnate definitiv.