Radu Herjeu, membru CNA, a participat la emisiunea iUmor a Antenei 1, pe care forul a amendat-o de multe ori

Radu Herjeu, membru in Consiliul National al Audiovizualului, a participat la emisiunea iUmor de la Antena 1.Radu Herjeu, membru CNA, a fost invitat si a fost prezent la emisiunea „iUmor“ de la Antena 1, emisiune care de-a lungul timpului a fost amendata de CNA pentru limbajul folosit."Permiteti-mi sa ma prezint, sunt Radu Herjeu, sunt la CNA si am umor, prin urmare habar n-am ce caut aici, acum. Dar, pentru orice eventualitate, mi-am adus si racheta cu mine (n.r. moment in care a ridicat o tablita pe care scria "AMENDA"). Sunt fost realizator de emisuni TV, adica faceam multe emisiuni serioase,…