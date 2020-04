Radu Crăciun: Exista viata dupa moarte? Zecile de mii de vizualizari ale postarii "Numaratoarea inversa a inceput!" sunt pentru mine masura nerabdarii si sperantei cu care romanii asteapta intoarcerea, chiar si partiala, la o viata economica productiva, constienti fiind ca situatia in care ne aflam nu poate fi decat un interimat, scrie Radu Craciun pe blogul personal. Nu poate fi decat o solutie pe termen scurt care, cu cat se prelungeste mai mult, cu atat risca sa produca efecte economice profund nocive, similare unei "morti" a economiei. Din acest motiv, cred ca merita sa analizam cum va arata intoarcerea inapoi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat 760 de noi decese, in ultimele 24 de ore. Este a treia zi consecutiva in care numarul deceselor e in scadere. In Marea Britanie, țara in care numarul deceselor se apropie de 600 pe zi, e mare fierbere.

- ”Traim o perioada dificila, dar și plina de oportunitați. Oportunitatea de a avea mult mai mult timp de reflecție, de a crea, de a scrie, de a face strategii. Apoi, oportunitatea de a te reinventa. Pentru ca unii oameni știu sa se reinventeze, sa...

- Presedintele rus Vladimir Putin a propus joi, in contextul crizei economice provocate de propagarea noului tip de coronavirus, un "moratoriu" asupra sanctiunilor economice impuse mai multor tari, printre care si Rusiei, informeaza AFP."In varianta ideala, ar trebui introdus un moratoriu comun…

- Efectele economice ale coronavirusului ar putea sa fie minime, daca autoritatile iau masuri rapide in acest sens, a scris joi, pe Facebook, Florin Citu, ministrul interimar al Finantelor si premier desemnat, care a subliniat ca este vorba despre parerea sa personala. "Politica fiscala…

- Florin Cițu, ministrul interimar al Finanțelor și propunerea pentru postul de Premier al Romaniei a comentat azi pe pagina personala de Facebook ca se așteapta a efectele coronavirusului in economie sa fie minime, in cazul in care politica fiscala se relaxeaza la timp, dupa cea monetara. Cheia este…

- Nici nu implinise doua luni cand medicii au descoperit ca Robert Grabazei, nascut la Chișinau, in Republica Moldova, sufera de o boala genetica ingrozitoare. Diagnosticul - amiotrofie spinala tip 1, in forma lui cea mai severa -, nu da foarte multe șanse de supraviețuire bebelușului a carui viața poate…

- Simona Halep (3 WTA) a trecut de Jennifer Brady (49 WTA) in runda inaugurala de la Australian Open 2020, iar in urmatoarea partida va avea o adversara mai slab cotata decat americanca de 24 de ani.