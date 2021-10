Radare în weekend în județul Alba: Locațiile în care Poliția Rutieră monitorizează traficul. Avertizări pentru șoferi Radare in weekend in județul Alba: Locațiile in care Poliția Rutiera monitorizeaza traficul. Avertizari pentru șoferi Poliția Rutiera Alba atenționeaza șoferii sa nu uite de respectarea regulilor rutiere. Polițiștii se vor afla in trafic și in acest weekend, pentru prevenirea accidentelor. Șoferilor le este recomandat sa manifeste atenție in trafic, sa respecte regulile de depașire, sa nu conduca obosiți. Radare de weekend – amplasarea radarelor in perioada 30-31 octombrie 2021: Drumul […] Citește Radare in weekend in județul Alba: Locațiile in care Poliția Rutiera monitorizeaza traficul. Avertizari… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

