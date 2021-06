Stiri pe aceeasi tema

- Disney a anuntat ca tanara actrita metisa Rachel Zegler o va interpreta pe Alba ca Zapada in versiunea live-action a celebrului desen animat din 1937. Productia filmului va incepe in 2022, a precizat Disney. „Snow White and the Seven Dwarfs” („Alba ca Zapada și cei șapte pitici”) este o adaptare a…

