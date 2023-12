Stiri pe aceeasi tema

- Este imposibil sa te lupți cu o hoarda de zombi și sa speri ca vei caștiga, aflam din literatura ori filmele cu „Zombie Apocalypse”. Vladimir Putin rescrie acest gen horror și il pune in aplicare in realitatea imediata, de langa noi: ce vedem in aceste zile in Ucraina este rețeta cinica prin care Rusia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca actualul conflict dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas „a deturnat atentia” de la razboiul dintre Ucraina si Rusia, informeaza AFP. „Este evident ca razboiul din Orientul Mijlociu, acest conflict, deturneaza atentia”,…

- Vladimir Putin a raspuns la intrebarile jurnalistilor, la finalul vizitei sale de doua zile in China. Președintele rus nu s-a ferit sa spuna ca livrarea de rachete americane ATACMS Ucrainei nu il impresioneaza și e doar o prelungire a agoniei ucrainenilor, scrie agenția de presa rusa TASS.Președintele…

- Ramzan Kadirov, șeful regiunii ruse Cecenia și aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, a propus sambata ca alegerile prezidențiale din martie anul viitor sa fie amanate din cauza razboiului din Ucraina sau sa se limiteze la un singur candidat - Putin, scrie Reuters.Liderul de la Kremlin, care…

- Cabinetul lui Vladimir Putin apeleaza la masuri din ce in ce mai neregulate de colectare a veniturilor pentru a finanța creșterea rapida a cheltuielilor pentru aparare, care s-au triplat de la invazia Rusiei in Ucraina. Guvernul de la Moscova a declarat ca iși propune sa cheltuiasca anul viitor o suma…

- Ziua in care Putin iși proclama victoria in razboiul cu Ucraina: Decizia care va enerva o lume intreagaPresedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege prin care stabileste ca data de 30 septembrie sa fie marcata de acum oficial ca "Ziua reunificarii" cu Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus miercuri lui Vladimir Putin ca Phenianul susține invazia Rusiei in Ucraina."Rusia s-a ridicat la o lupta sfanta pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea impotriva forțelor hegemonice", i-a spus Kim lui Putin prin intermediul unui traducator, potrivit…

- Duminica seara, Moscova a anuntat victoria partidului lui Vladimir Putin in alegerile organizate si in teritoriile anexate din Ucraina, cu peste 70% din voturi, scrutine considerate ”ilegale” de Kiev si aliatii sai, relateaza Agerpres . Comisia Electorala Centrala a Rusiei a declarat duminica seara…