Președintele rus, Vladimir Putin, a aprobat evacuarea civililor din anumite parți ale regiunii Kherson din sudul Ucrainei, cel mai recent semn al retragerii Rusiei intr-una dintre cele mai disputate zone din Ucraina. Putin a facut aceste comentarii in timp ce marca Ziua Unitații Naționale a Rusiei in Piața Roșie din centrul Moscovei. Acestea vin dupa ce apeluri similare din partea oficialilor instalați de Rusia in Kherson, au indemnat locuitorii ramași in oraș sa plece. Moscova a transportat deja oamenii dintr-o zona pe care o controleaza in Kherson, pe malul vestic al raului Dnipro, iar saptamana…