Puteri sporite pentru Poliție, amenzi mult mai mari pentru scandalagii, începând din 26 ianuarie Noi masuri vizand siguranta publica intra in vigoare incepand de duminica, printre acestea numarandu-se amenzi mai mari pentru cei care organizeaza petreceri in spatiul public sau care tulbura linistea publica, reguli mai clare referitoare sa procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor sau al vehiculului, dar si faptul ca politistii pot intra intr-un imobil fara acceptul locatarului daca sunt indicii ca in acel spatiu este o persoana aflata in pericol, informeaza News.ro. „La sfarsitul lunii ianuarie a anului 2020 intra in vigoare modificarile mai multor acte normative din domeniul… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

