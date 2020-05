Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a vorbit, luni, despre proiectul de lege pentru reglementarea situatiei de alerta, care va fi instituita dupa 14 mai, dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul prevede instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise,…

- Purtarea maștii de protecție va fi obligatorie din 15 mai in spațiile publice inchise, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca, potrivit proiectului MAI privind masurile valabile odata cu intrarea in stare de alerta. Operatorii economici și instituțiile publice ce…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat ca, incepand cu ziua de joi, 7 mai, in toate spatiile publice inchise (spatii comerciale, farmacii, dar si altele) din Capitala, purtarea mijloacelor de protectie a gurii si nasului este obligatorie. Administratorii localurilor enumerate nu vor permite cetatenilor…

- „In spații inchise (vor fi obligatorii maștile - n.r.). La birou, in spațiile comerciale inchise, in mijloacele de transport in comun, la locul de munca. Ceea ce sunt definite ca spații inchise”, a explicat Orban la B1tv. Reamintim ca președintele Klaus Iohannis a anunțat in urma cu o zi ca dupa data…

- Masca devine un accesoriu obligatoriu in spațiile publice inchise și in transportul in comun incepand cu 15 mai. Anunțul facut chiar astazi de șeful statului aduce insa și o veste buna: dupa aceasta data, autoritațile vor ridica parțial restricțiile de circulație,

- Președintele a anunțat ca dupa data de 15 mai, vom putea circula liberi. De asemenea toata lumea va fi obligata sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise, dar și in transportul public in comun. ”Am vazut o noua intalnire pentru a incepe sa detaliem ce am anunțat ieri, așa numitul plan…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi ca dupa 15 ani, cand se incheie starea de urgența decretata, restricțiile de circulație vor fi ridicate. Unele restricții vor ramane, insa, in vigoare și, dupa aceasta data, vor fi introduse și prevederi noi. Printre acestea, obligativitatea purtarii maștii…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi faptul ca masca chirurgicala de protecție va deveni obligatorie in Romania dupa 15 mai. „Masura nu este limitata in timp și vom putea renunța la purtarea maștii poate la anul, atunci cand nu va mai exista riscul infectarii” a precizat președintele Klaus Iohannis. „Purtarea…